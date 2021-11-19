Сегодня, 19 ноября, стартует французский этап «Гран-при» по фигурному катанию. Танцевальные дуэты покажут свои ритм-танцы. Стартуют состязания в 17:00 по московскому времени.

Первыми на лёд выйдут представители Германии Дженнифер Янсе ван Ренсбург и Бенджамин Стеффан. Вслед за ними программу покажут россияне Аннабель Морозов и Андрей Багин.

Также в первой разминке выступят Юлия Турккила/Маттиас Верслуис (Финляндия), Люция Демужо/Тео ле Мерсьер (Франция) и Евгения Лопарева/Джеффри Бриссо (Франция).

Вторую разминку откроют Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США), далее выступят Эллисон Рид/Саулис Амбрулевичюс (Литва), Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция). Вслед за Пападакис и Сизероном на лёд выйдет ещё одна российская пара — Анастасия Степанова и Иван Букин. Закроют выступления Пайпер Жийе и Поль Порье (Канада).