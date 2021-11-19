Сегодня, 19 ноября, стартует французский этап «Гран-при» по фигурному катанию. Мужчины представят свои короткие программы. Их выступления стартуют в 18:45 по московскому времени.

Откроет выступления француз Ромен Понсар. Вслед за ним планируется выступление Габриэля Франжипани из Италии. Третьим и четвёртым короткие программы представят россияне — Артур Даниелян и Андрей Мозалев. Вслед за ними в первой разминке выступят Адам Сяо Хим Фа (Франция) и Сун Сато (Япония).

Вторую разминку откроет Кевин Аймоз (Франция), далее выступит Денис Васильев (Латвия), под общим девятым номером программу покажет ещё оидин представитель России Дмитрий Алиев. Вслед за ним ожидаются выступления Кигана Мессинга (Канада), Джейсона Брауна (США) и Юмы Кагиямы (Япония).