Состоялась жеребьёвка короткой программы в женском одиночном катании на этапе «Гран-при» во Франции. По её итогам определены порядковые номера 12 участниц соревнований.

Первой на лёд выйдет представительница России Ксения Синицына. Вслед за ней в первой разминке выступят Юхана Йокои (Япония), Леа Серна (Франция), Пак Ён Чжон (Южная Корея), Марайя Белл (США) и Старр Эндрюс (США).

Вторую разминку откроет Ли Хэ Ин из Южной Кореи. Вслед за ней на лёд выйдут Вакаба Хигучи (Япония), Екатерина Рябова (Азербайджан), Карен Чен (США), а закроют программы две россиянки — Алёна Косторная и Анна Щербакова.

Короткие программы фигуристки представят 19 ноября, выступления стартуют в 15:00 по московскому времени.