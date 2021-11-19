В Варшаве продолжается турнир серии ISU Challenger по фигурному катанию. Сегодня, 19 ноября, состоится ритмический танец и произвольная программа у спортивных пар.

Танцевальные дуэты появятся на льду в 14:15 по московскому времени. Россию будут представлять Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный и Диана Дэвис/Глеб Смолкин, они выступят под 6-м и 16-м номерами соответственно.

Произвольная программа в парном катании начнется в 22:50 мск. После первого дня соревнований лидируют три российские пары: первое место занимают чемпионы страны Евгения Тарасова и Владимир Морозов, второе — Алина Пепелева и Роман Плешков, третье — Ясмина Кадырова и Иван Бальченко.