Сегодня, 19 ноября, стартует французский этап «Гран-при» по фигурному катанию. Свои короткие программы в числе прочих покажут спортивные пары. Их выступления стартуют в 20:45 по московскому времени.

Откроют выступления представители Франции Камилла Ковалёв и Павел Ковалёв. Вслед за ними выступит ещё один французский дуэт Колин Керивен/Ноэль-Антуан Пьер, канадцы Ванесса Джеймс и Эрик Рэдфорд, а закроют первую разминку россияне Юлия Артемьева и Михаил Назарычев.

Во второй разминке выступят Юлия Щетинина и Марк Мадьяр, представляющие Венгрию. Вслед за ними на лёд выйдут американцы Алекса Книерим и Брэндон Фрейзер, итальянцы Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини, а закроют выступления россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.