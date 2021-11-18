Сегодня, 18 ноября, состоялись три матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Ак Барс» одержал выездную победу над рижским «Динамо» со счётом 3:1. Казанцы провели три безответные шайбы ещё в первом периоде, отличились Артём Лукоянов (5-я минута), Стивен Кампфер (7-я) и Джордан Уэл (19-я). Рига ответила голом Мэтта Лорито (53-я).

В таблице Восточной конференции «Ак Барс» занимает 4-е место с 40 очками после 30 матчей. «Динамо» идёт десятым на «Западе», набрав 25 очков в 28 играх.

«Салават Юлаев» также на выезде победил «Витязь» — 4:2. Счёт открыл форвард уфимцев Николай Кулёмин на 18-й минуте. Миро Аалтонен забросил ответную шайбу на 31-й. После этого «Салават» забил трижды: отличились Григорий Панин (36-я), Динар Хафизуллин (48-я) и Теему Хартикайнен (51-я). У «Витязя» вторую шайбу забросил Ильдар Шиксатдаров (53-я).

«Салават» идёт третьим в Восточной конференции с 42 очками в 30 матчах. «Витязь» замыкает таблицу «Запада» с 22 очками в 29 играх.

В заключительном матче дня «Спартак» одержал волевую победу над «Барысом» — 5:2. В первом периоде казахстанская команда повела 2:0, шайбы забросили Никита Михайлис (8-я) и Егор Петухов (12-я). Ещё один гол не был засчитан.

Во втором периоде «Спартак» сравнял счёт благодаря шайбам Александра Хохлачёва (34-я) и Йори Лехтеря (40-я). В третьем периоде Лехтеря оформил дубль (50-я), ещё по разу отличились Дмитрий Кугрышев (52-я) и Александр Никишин (53-я).

«Спартак» после 30 игр идёт восьмым в Западной конференции с 32 очками. «Барыс» — 10-й на «Востоке» с 24 очками в 29 встречах.