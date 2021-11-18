Президент США Джо Байден заявил, что власти страны рассматривают вариант с дипломатическим бойкотом Олимпийских игр-2022 в Пекине. Его слова приводит журналист NBC Питер Александр в своём Твиттере.

Если дипломатический бойкот будет объявлен, Байден и другие официальные представители правительства США не будут присутствовать на Олимпиаде. По данным СМИ, власти рассматривают этот вариант на фоне участившихся новостей о нарушении прав человека в Китае.

В частности, на днях пропала китайская теннисистка Пэн Шуай, которая до этого обвинила бывшего вице-премьера в принуждении к интимной связи. После этого о ней не было никаких новостей, а накануне в WTA пришло электронное письмо от её имени, подлинность которого не установлена.