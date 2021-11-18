В Турине стартовал заключительный матч группового раунда Итогового турнира ATP в «Красной группе». В нём вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев встречается с итальянцем Янником Синнером.

Синнер в списке участников ATP Finals заменил соотечественника Маттео Берреттини, который снялся c турнира по ходу первого матча против Александра Зверева.

Медведев одержал две победы в двух матчах и досрочно обеспечил себе выход в плей-офф с первого места. Если он проиграет в сегодняшней встрече, то покажет одинаковый результат со Зверевым, но будет выше по личной встрече.

В стартовых играх россиянин победил поляка Хуберта Хуркача — 6:7 (5:7), 6:3, 6:4, а также немца Александра Зверева — 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6). Синнер одолел Хуркача 6:2, 6:2.

Медведев — действующий победитель турнира. В полуфинале он сыграет со вторым местом в Зелёной группе. Оно определится в поединке ещё одного россиянина Андрея Рублёва с норвежцем Каспером Руудом.