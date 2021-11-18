Национальная хоккейная лига рассматривает вариант запрета поездки своим игрокам на Олимпиаду-2022 в Пекин, утверждает журналистка Эмили Каплан в интервью ESPN. По её словам, дедлайн для принятия решения — 10 января. Причиной может стать ухудшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее НХЛ достигла договорённости с ИИХФ о паузе в сезоне и поездке своих игроков на хоккейный турнир Игр-2022. Хоккеисты лиги участвовали в Олимпиадах с 1998 по 2014 год, а в 2018-м соревнования в Пхёнчхане прошли без НХЛовцев.