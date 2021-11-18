Экс-первая ракетка мира, 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс высказалась в поддержку китайской теннисистки Пэн Шуай. Спортсменка почти две недели не выходила на связь, а накануне от её имени поступило электронное письмо, подлинность которого вызывает сомнения.

«Я опустошена и шокирована новостями о моей коллеге Пэн Шуай. Надеюсь, она в безопасности и найдётся как можно скорее, — написала Серена Уильямс в Твиттере. — Должно быть проведено расследование, и мы не должны молчать. Адресую ей и её семье любовь в это невероятно тяжёлое время».

Ранее Пэн Шуай обвинила бывшего вице-премьера Госсовета Китая Чжана Гаоли в принуждении к сексу. Якобы он вынудил её вступить с ним в отношения, хотя сам был женат. После этого её пост в популярной китайской социальной сети Weibo был оперативно удален, были заблокированы поисковые запросы по именам Пэн Шуай и Чжана Гаоли, а также закрыты комментарии на странице теннисистки и во всём теннисном разделе в Weibo. Сама Пэн Шуай пропала и не выходила на связь.

В письме, поступившем главе WTA Стиву Саймону, Пэн Шуай заявляет, что новость о сексуальном насилии не соответствует действительности, а она сама никуда не пропадала, а просто отдыхала дома.