Российские фигуристы успешно показали короткие программы на челленджере в Варшаве. Состоялись выступления на этапе Кубка России по фигурному катанию в Перми. Футболист «Спартака» обвиняется в нападении на двоюродного брата. Джо Байден допускает, что США объявят дипломатический бойкот Олимпиаде. Самые интересные новости спорта 18 ноября – в дайджесте NVsport.

Мугуруса выиграла Итоговый турнир WTA

Испанская теннисистка, пятая ракетка мира Гарбинье Мугуруса выиграла Итоговый турнир WTA в Гвадалахаре.

Самсонов признан первой звездой матча с «Лос-Анджелесом». Он отразил 34 броска

Российский голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелесом» (2:0). Он отбил 34 шайбы и оформил шатаут.

Туктамышева снялась с Кубка Австрии из-за подозрения на COVID-19

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева снялась с турнира Cup of Austria в Граце из-за высокой температуры тела.

Ушакова и Некрасов выиграли 5-й этап Кубка России в танцах на льду

Российские фигуристы Арина Ушакова и Максим Некрасов выиграли пятый этап Кубка России в танцах на льду. Соревнования проходят в Перми.

В Нидерландах Промеса официально обвинили в нападении на двоюродного брата

Прокуратура Амстердама возбудила уголовное дело в отношении нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

Хромых выиграла короткую программу на челленджере в Варшаве

Российская фигуристка Майя Хромых стала первой по итогам короткой программы на турнире в Варшаве, который входит в серию ISU Challenger.

Муравьёва выиграла короткую программу на Кубке России в Перми

Фигуристка Софья Муравьёва стала победительницей короткой программы на пятом этапе Кубка России в Перми.

Ковалёв выиграл короткую программу на этапе Кубка России в Перми

Фигурист из Москвы Артём Ковалёв стал лучшим по итогам короткой программы на этапе Кубка России в Перми.

Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на турнире в Варшаве

Российский дуэт Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали лучшими в короткой программе на челленджере в Варшаве.

Байден допускает дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине

Президент США Джо Байден заявил, что власти страны рассматривают вариант с дипломатическим бойкотом Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Результаты КХЛ 18 ноября: «Салават Юлаев» обыграл «Витязь», «Ак Барс» — рижское «Динамо»

Сегодня, 18 ноября, состоялись три матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.