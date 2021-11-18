Российские фигуристы успешно показали короткие программы на челленджере в Варшаве. Состоялись выступления на этапе Кубка России по фигурному катанию в Перми. Футболист «Спартака» обвиняется в нападении на двоюродного брата. Джо Байден допускает, что США объявят дипломатический бойкот Олимпиаде. Самые интересные новости спорта 18 ноября – в дайджесте NVsport.
Мугуруса выиграла Итоговый турнир WTA
Испанская теннисистка, пятая ракетка мира Гарбинье Мугуруса выиграла Итоговый турнир WTA в Гвадалахаре.
Самсонов признан первой звездой матча с «Лос-Анджелесом». Он отразил 34 броска
Российский голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелесом» (2:0). Он отбил 34 шайбы и оформил шатаут.
Туктамышева снялась с Кубка Австрии из-за подозрения на COVID-19
Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева снялась с турнира Cup of Austria в Граце из-за высокой температуры тела.
Ушакова и Некрасов выиграли 5-й этап Кубка России в танцах на льду
Российские фигуристы Арина Ушакова и Максим Некрасов выиграли пятый этап Кубка России в танцах на льду. Соревнования проходят в Перми.
В Нидерландах Промеса официально обвинили в нападении на двоюродного брата
Прокуратура Амстердама возбудила уголовное дело в отношении нападающего «Спартака» Квинси Промеса.
Хромых выиграла короткую программу на челленджере в Варшаве
Российская фигуристка Майя Хромых стала первой по итогам короткой программы на турнире в Варшаве, который входит в серию ISU Challenger.
Муравьёва выиграла короткую программу на Кубке России в Перми
Фигуристка Софья Муравьёва стала победительницей короткой программы на пятом этапе Кубка России в Перми.
Ковалёв выиграл короткую программу на этапе Кубка России в Перми
Фигурист из Москвы Артём Ковалёв стал лучшим по итогам короткой программы на этапе Кубка России в Перми.
Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на турнире в Варшаве
Российский дуэт Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали лучшими в короткой программе на челленджере в Варшаве.
Байден допускает дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине
Президент США Джо Байден заявил, что власти страны рассматривают вариант с дипломатическим бойкотом Олимпийских игр-2022 в Пекине.
Результаты КХЛ 18 ноября: «Салават Юлаев» обыграл «Витязь», «Ак Барс» — рижское «Динамо»
Сегодня, 18 ноября, состоялись три матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
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