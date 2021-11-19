Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над итальянцем Янником Синнером в последнем матче группового этапа на Итоговом чемпионате АТР в Турине (Италия).

Встреча продолжалась 2 часа и 29 минут и завершилась со счётом – 6:0, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8) в пользу второй ракетки мира.

Медведев за время игры сделал 18 эйсов, допустил пять двойных ошибок и смог реализовать 5 из 11 брейк-пойнтов. Его соперник оформил пять подач навылет, отличился двумя ошибками и использовал 2 из 5 брейк-пойнтов.

Ранее российский теннисист выиграл два матча в своей группе: с поляком Хуркачем и немцем Зверевым. Победы позволили Медведеву досрочно выйти в плей-офф.

Напомним, сегодня, 19 ноября Андрей Рублев проведет свой заключительный матч в группе против норвежца Каспера Рууда. Встреча начнется в 16:00 по московскому времени.