Российская фигуристка Алена Косторная вышла на тренировку перед этапом Гран-при Франции в Гренобле. Спортсменка ошиблась на одном из прыжков, что привело к падению.

Россиянка показывала произвольный прокат и упала на приземлении тройного акселя. Видео со срывом прыжка опубликовано в фанатском аккаунте в Instagram @f.u.n.sector. В комментариях болельщики поддержали девушку.

Кроме Косторной на турнире в данном виде выступят россиянки Ксения Синицына и Анна Щербакова. Они появятся на льду первой и последней, соответственно. Косторная выйдет в заключительной разминке.

Напомним, соревнования женщин-одиночниц на этапе серии Гран-при откроет короткая программа сегодня, 19 ноября. Прокаты девушек начнутся в 15:00 по московскому времени.