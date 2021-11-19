Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан лучшим игроком матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Далласом». Игрок провел самый результативную встречу за свою карьеру в Северной Америке.

Матч в Сент-Поле завершился победой хозяев со счетом 7:2. Россиянин забросил шайбу и трижды отдал голевые передачи. Также в составе триумфаторов отличились Рем Питлик, Райан Хартман, Алекс Голигоски, Фредерик Годро, Матс Цуккарелло и Виктор Раск.

Капризов впервые набрал четыре очка за игру (1+3) в НХЛ и установил личный рекорд. Всего в этом сезоне он провел 16 матчей, где отметился 15 (4+11) баллами и коэффициентом полезности «0».

«Миннесота» занимает четвертое место в Западной конференции в таблице чемпионата НХЛ. Команда набрала 22 очка за 16 встреч. В следующем матче коллектив Капризова на выезде сыграет с «Флоридой» 21 ноября.