Российский теннисист Даниил Медведев поделился своими ожиданиями от матчей плей-офф Итогового чемпионата АТР в Турине (Италия). Игрок вышел из группы досрочно после двух побед подряд.

Спортсмен считает, что все матчи финальной стадии будут близкими по счёту.

«Если я смогу выиграть полуфинал, то постараюсь, чтобы он был как можно короче. Потому что мне нужен отдых», — прокомментировал ситуацию Медведев в интервью на корте.

Он добавил, что его заключительный матч группы с итальянцем Янником Синнером был «мертвым» для турнирной таблицы, но получился зрелищным. Медведев назвал своего соперника открытием года.

Напомним, матч Медведев — Синнер завершился победой россиянина со счетом 6:0, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8). Ранее вторая ракетка мира обыграла поляка Хуберта Хуркача и немца Александра Зверева.