Российский форвард «Коламбус» Егор Чинахов отличился голом в серии серии буллитов. Его заброшенная шайба стала победной для «Блю Джекетс» в матче против «Аризона Койотс» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Глендейле завершилась в пользу гостей со счетом – 4:4; 3:2 – по буллитам.

За «Коламбус» хет-трик оформил Бун Дженнер и один раз отметился Джастин Дэнфорт. Нападающий Егор Чинахов удачно выполнил свой бросок в серии буллитов.

В составе «Аризоны» шайбы забросили Райан Дзингел, Фил Кессел, Лоусон Круз и Джейкоб Чикран. Российский игрок Илья Любушкин отметился результативным действием, защитник отдал голевую передачу.

Ранее Чинахов забил свой первый гол в НХЛ в игре против «Детройта».

В следующем матче «Аризона» встретится с «Детройт Ред Уингз» 21 ноября. В тот же день «Коламбус» на выезде проведет матч с «Вегас Голден Найтс».