Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский помог команде из Флориды одержать победу над «Филадельфией Флайерз» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На его счету – 27 отраженных бросков.

Встреча завершилась победой гостей со счетом – 4:3 Б. Итог игры определился в серии буллитов.

В составе победителей в основное время матча шайбы забросили Брэйден Пойнт, Мэтью Жозеф и Стивен Стэмкос (в его активе и точный победный удар). Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 27 бросков из 30. У проигравших дубль оформил Клод Жиру, еще один гол забил Трэвис Конечны.

В следующей встрече «Тампа-Бэй Лайтнинг» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз» 21 ноября. «Филадельфия Флайерз» проведет матч с «Бостон Брюинз» в тот же день.