В Польше продолжается турнир по фигурному катанию Кубок Варшавы. Сегодня, 18 ноября, дуэты представят свои ритм-танцы. Начало соревнований запланировано на 14:15 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция второго соревновательного дня доступна на сайте турнира.

Россию будут представлять Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный. Танцоры выйдут на лед по шестым номером. Ранее пара впервые выступила на этапе Гран-при, турнир состоялся в Канаде.

Также прокаты покажут россияне Диана Дэвис/Глеб Смолкин. Их программа запланирована 16-й по счету.

Турнир пройдет с 18 по 20 ноября 2021 года. Кроме танцоров в нем примут участие спортивные пары, мужчины и женщины, выступающие в одиночном разряде.