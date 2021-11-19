Российская фигуристка Анна Щербакова обновила содержание короткого проката после нескольких стартов в олимпийском сезоне. Программу чемпионке мира поставил хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.

Щербакова заявлена с новой композицией на Гран-при Франции в Гренобле, сообщает «Первый канал». В одном из репортажей в преддверии турнира появился отрывок тренировки россиянки, где звучала свежая мелодия. Теперь Щербакова будет выступать под музыку Dangerous Affairs композитора Инона Зура.

Ранее фигуристка появлялась на льду под The Songs of Distant Earth в исполнении Кирилла Рихтера.

Короткая программа на этапе Гран-при во Франции запланирована на 19 ноября. Прокаты стартуют в 15:00 по московскому времени.