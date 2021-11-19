Российская фигуристка Софья Титова рассказала о своем переходе из «Хрустального» в академию «Ангелы Плющенко».

По словам спортсменки, она попала в группу Этери Тутберидзе в восемь лет, перед этим проведя четыре года в ЦСКА.

«Помню, я пошла на лед. Этери Георгиевна вышла и попросила прыгнуть тройной риттбергер. А я на тот момент вообще не умела прыгать тройные – только двойные делала. Ну, не докрутила я… Она посмотрела на это и сразу ушла», — приводит слова Титовой «Матч ТВ».

Фигуристка подчеркнула, что после той тренировки её приняли в «Хрустальный», но впоследствии выгнали.

«Там многих не брали, выгоняли. Получается, за два сезона я не прыгнула… Ну, ничего. С чем пришла, с тем и уходила», — пояснила Титова.

По мнению спортсменки, многие фигуристы справляются со сложными прыжками во время просмотра только из чувства страха: они боятся, что их не примут, поэтому собираются и прыгают. Сама Софья считает, что на тот момент еще не понимала, насколько всё серьезно, поэтому не умела прыгать даже двойной аксель.