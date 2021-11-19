Действующая чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова провела тренировку перед короткой программой на Гран-при Франции.

Как сообщает Sports.ru, спортсменка справилась с четверным лутцем.

Короткая программа в Гренобле состоится сегодня, 19 ноября, и начнется в 15:00 по московскому времени. Помимо Щербаковой, Россию представят Ксения Синицына и Алёна Косторная.

Напомним, что в активе Щербаковой уже есть одна победа на этапе Гран-при в текущем сезоне: она выиграла соревнования в Турине (Италия), исполнив один четверной прыжок в произвольной программе.