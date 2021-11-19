В Перми продолжается пятый этап Кубка России по фигурному катанию. Сегодня, 19 ноября, в 11:45 по московскому времени состоится произвольная программа у женщин.

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Короткая программа в Перми состоялась днем ранее, по ее итогам в лидеры вышла ученица академии «Ангелы Плющенко» Софья Муравьева. Ей удалось исполнить чистый тройной аксель.

Вторую строчку занимает Аделия Петросян из группы Этери Тутберидзе, она ошиблась на каскаде, сдвоив второй прыжок.

Замыкает тройку ученица Алексея Мишина Софья Самодурова, чисто исполнившая свою программу.