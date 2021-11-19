Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о том, как отнесся к заключительному матчу Итогового чемпионата АТР против Янника Синнера. Игра для второй ракетки мира ничего не решала.

Медведев одержал победу со счётом – 6:0, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8).

Игрок не хотел 2,5 часа играть «мертвый матч». Россиянин заявил об интересе к комментариям критиков и объяснил, что мог вообще сняться.

«Не поменялось бы ничего — я бы всё равно закончил группу первым. Я же вместо этого вышел на корт и устроил шоу. Думаю, тем, кто был на стадионе и заплатил за билеты, понравилось», — цитирует Медведева Tennis Majors.

В полуфинале россиянин сыграет с победителем пары Андрей Рублев – Каспер Рууд. В этой же стадии сразятся Новак Джокович и Александр Зверев.