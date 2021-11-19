На этапе Кубка России по фигурному катанию в Перми стартовала произвольная программа у женщин. Спортсменки вышли на лед в 11:45 по московскому времени.

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Напомним, что короткая программа состоялась вчера, 18 ноября. Первое место заняла Софья Муравьева из академии Евгения Плющенко, установив личный рекорд по баллам. Спортсменка исполнила чистый тройной аксель.

На второй строчке располагается ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян, допустившая одну ошибку. Она сдвоила второй прыжок в каскаде.

Замыкает тройку лидеров петербургская фигуристка Софья Самодурова из группы Алексея Мишина, выступившая без ошибок.