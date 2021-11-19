Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы 2021 года, Анна Щербакова появится в короткой программе на этапе Гран-при в Гренобле в новом платье. Это вторая обновка спортсменки перед стартом турнира во Франции.

На Щербаковой будет чёрное платье с длинными рукавами и голубой отделкой. Фотографии наряда появились в Твиттере @quad axel.

Ранее стало известно, фигуристка обновила содержание короткого проката в разгаре олимпийского сезона. Программу чемпионке мира поставил хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз. Теперь россиянка будет выступать под музыку Dangerous Affairs композитора Инона Зура.

Короткая программа на этапе Гран-при во Франции запланирована на 19 ноября. Прокаты стартуют в 15:00 по московскому времени. Щербакова выйдет в последней разминке.