Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о ситуации с уменьшением зарплаты полузащитника «Спартака» Романа Зобнина. По словам эксперта, игрок не заслуживал прежней суммы.

Орлов отметил, что ранее Зобнин получал более трех миллионов евро ежегодно.

«А какая польза от него в сборной? Я сейчас даже про «Спартак» не говорю. Какая польза? Вот это как раз диссонанс, это то, что происходит. И такая зарплата на Западе — редкость», – сказал журналист в эфире «Эха Москвы в Петербурге».

Он добавил, что Модрич, игрок суперкласса сборной Хорватии, получает приблизительно четыре миллиона евро.

Напомним, накануне, 18 ноября, появилась информация о том, что Зобнин сам попросил об уменьшении зарплаты. Известно, что теперь его оклад составит два млн евро в год.