Главный тренер «Нижнего Новгорода» и экс-игрок «Зенита» Александр Кержаков рассказал об ожиданиях от матча со своей бывшей командой из Санкт-Петербурга в 15-м туре Российской Премьер-лиги.

Специалист отметил, что для него это будет особенным моментом. Еще он сожалел о дисквалификации фанатской трибуны, ведь хотел увидеть местных фанатов и их перформансы.

«Неважно, по какой схеме будет играть наш соперник. Предстоящий поединок станет серьезной проверкой для нас, как и все предыдущие. Главное, с психологической точки зрения, не уступить «Зениту» до игры», – цитирует Кержакова «Спорт уик-энд».

Напомним, встреча «Зенит» – «Нижний Новгород» состоится сегодня, 19 ноября, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.