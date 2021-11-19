По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, за последние сутки было выявлено 37156 случаев заражения коронавирусом по всей стране.

К 19 ноября выявлено всего 9 257 068 случаев заболевания. Также известно о выздоровлении 7,956 млн человек. Еще 261 589 человек скончались от коронавируса в стране.

На утро 19 ноября в Москве было выявлено 3371 новых случаев коронавируса за сутки, в Санкт-Петербурге известно о 2714 новых случаях. В Московской области появилось еще 1777 человек, заболевших коронавирусом. Ситуация ухудшилась в столице, а в Петербурге количество незначительно уменьшилось.

Во многих регионах страны за сутки заболело коронавирусом более 100 человек, минимальное число в Ненецком АО – 17 человек.