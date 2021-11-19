Национальный лыжный старт в Бейтостолене отложен из-за непогоды. В Норвегии не могут провести спринтерские гонки в неблагоприятных условиях.

Начало турнира было запланировано на сегодня, 19 ноября. Известно, что на стадионе бушует сильный ветер, и ситуация в течение дня не изменится. Для обеспечения безопасности участников старты были отменены.

«Это было очень простое решение. На стадионе сейчас сложно просто стоять, а ветер ещё должен усилиться. Мы надеемся, что завтра провести гонки удастся», — цитирует начальника трассы Торбьорн Брокс Петтерсен норвежский VG.

Ранее появилась информация о том, что лидер местной национальной сборной Йоханнес Клэбо пропустит гонки в Бейтостолене по семейным причинам и состоянию здоровья.