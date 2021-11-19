Спортивный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на слова Валерия Карпина по поводу возможного ухода с поста главного тренера сборной России. По словам эксперта, наставник должен быть всегда уверен в себе.

Орлов считает, что не стоит экспериментировать с назначениями. Кандидат сам обязан заявить о себе.

«Карпин говорил искренне (останется ли в команде до стыков). Надо быть уверенным в себе. Тренер должен знать, что делать. А когда тренер растерялся, то это уже не тренер», – сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Петербурге».

Напомним, сборная России заняла второе место в группе Н и сыграет в стыковых матчах. Полуфинальные «стыки» состоятся 24-25 марта, финалы — 28-29 марта. По итогам противостояний будут разыграны оставшиеся три путевки на ЧМ-2022.