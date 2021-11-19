В Перми продолжается пятый этап Кубка России по фигурному катанию. Сегодня, 19 ноября, в 13:50 по московскому времени состоится произвольная программа у мужчин-одиночников.

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В соревнованиях принимают участие всего восемь фигуристов.

По итогам короткой программы с большим отрывом лидирует Артем Ковалев, представитель школа Александра Волкова. Его выступление судьи оценили на 93,29 балла.

Вторым в таблице идет Матвей Ветлугин из петербургской СШОР «Звездный лед». В его активе – 79,49 балла за первый день.

В тройку также попал еще один фигурист из Санкт-Петербурга. Роман Атояр закрепил за собой место в топ-з с результатом 68,85 балла.

Соревнования проходят в Перми с 17 по 21 ноября. Позже на старте появятся спортивные пары с короткой программой по КМС.