Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице идут клинические исследования вакцины от коронавирусной инфекции для подростков «Спутник М». По ее словам, уже 400 человек получили первый компонент.

По предварительным результатам, вакцина является безопасной и эффективной для детей.

«На прошлой неделе мы приступили к третьей фазе клинических испытаний вакцины для подростков. Уже 700 детей прошли необходимое исследование, 400 из них введен первый компонент. Потом будет вводиться второй компонент», – заявила Ракова в эфире телеканала «Россия-24».

Также она добавила, что всего три тысячи детей примут участие в исследовании. По сообщению источника, базами стали 10 десять поликлиник и две больницы. Ракова охарактеризовала вакцину так: «По сути дела, это «Спутник V», только одна пятая доза».

Ранее российский инфекционист рассказал, что ни одна вакцина не защищает от COVID на 100 процентов.