Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, что готов покинуть свой пост в любое время. По его словам, это может произойти уже весной.

Специалист назвал возникающие скандальные ситуации вокруг отбора биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU «перебором».

«В регионе комфортнее? Видимо, к этому всё и придёт. С весны мне вряд ли захочется в этой каше вариться. Не хочу терять ни друзей, ни спортсменов. Мне проще самому приехать на сбор – или со своим составом, или помочь тренеру сборной», – цитирует Шашилова Sports.ru.

Напомним, недавно стали известны участники женской сборной России на этапы Кубка мира. Соревнования стартуют 27 ноября в шведском Эстерсунде, там страну представят четыре спортсменки из группы Шашилова.