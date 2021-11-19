В Гренобле стартует французский этап серии Гран-при по фигурному катанию. Сегодня, 19 ноября, состоится короткая программа у женщин, начало запланировано на 15:00 по московскому времени.

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Открывать соревнования будет российская фигуристка Ксения Синицына. Также в первую разминку попали Юхана Йокои (Япония), Леа Серна (Франция), Пак Ён Чжон (Южная Корея), Марайя Белл (США) и Старр Эндрюс (США).

Во второй группе участниц выступят Ли Хэ Ин (Южная Корея), Вакаба Хигучи (Япония), Екатерина Рябова (Азербайджан) и Карен Чен (США). Последние стартовые номера получили россиянки Алёна Косторная и Анна Щербакова.

Ранее стало известно, что Щербакова сменила короткую программу. Сегодня зрители впервые увидят новую постановку.