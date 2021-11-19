На этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле (Франция) стартовала короткая программа женщин. Спортсменки вышли на лед в 15:00 по московскому времени.

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Первый стартовый номер достался российской фигуристке Ксении Синицыной. После нее на льду появятся японка Юхана Йокои, француженка Леа Серна, кореянка Пак Ён Чжон, американки Мэрайя Белл и Старр Эндрюсс.

Открывать вторую группу участниц будет кореянка ли Хэ Ин, затем свою программу исполнят японка Вакаба Хигучи, Екатерина Рябова из Азербайджана и американка Карен Чен. Заключительные стартовые номера получили россиянки Алёна Косторная и Анна Щербакова.