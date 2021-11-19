Президент Российской Федерации Владимир Путин сможет посетить открытие Олимпийских Игр в Пекине в феврале 2022 года. Глава государства получил официальное приглашение.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о плане визита.

«Да, президент Путин имеет приглашение председателя посетить Пекин по случаю открытия Олимпиады. После того как все детали будут согласованы, мы сделаем совместно с нашими китайскими партнерами объявление о такой поездке», — приводит слова Пескова РИА Новости Спорт.

Зимние Олимпийские игры 2022 года состоятся с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай). Ранее стало известно, что Владимир Путин сможет посетить соревнования, несмотря на запрет Всемирного антидопингового агентства.