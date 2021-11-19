В Катаре стартует очередной этап Гран-при Формулы-1. В 13:30 по московскому времени началась первая свободная практика.

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Вторая тренировка также состоится сегодня, 19 ноября, ее начало запланировано на 17:00 мск. Завтра пройдут третья практика и квалификация, а гонка запланирована на воскресенье.

Напомним, что на данный момент лидером личного зачета пилотов идет Макс Ферстаппен из «Ред Булл», у которого 332,5 очка. Второе место занимает гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (318,5), третье — его напарник Валттери Боттас (203).