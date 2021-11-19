Российские фигуристки Софья Муравьева и Анастасия Зинина могут принять участие во взрослом чемпионате России в декабре 2021 года. Ученицы Евгения Плющенко гарантировали себе место по итогам результатов в начале сезона.

По информации «СЭ», Зинина должна принять участие в чемпионате России в качестве участницы серии юниорского Гран-при. Спортсменка пропустила пятый этап Кубка России, где распределяли путевки на старт в Петербурге, из-за уверенности в своем приглашении.

Еще одна фигуристка академии «Ангелы Плющенко» Софья Муравьева тоже поедет на чемпионат России как финалистка Гран-при. При этом она решила выступить в Перми и отработать прыжки категории ультра-си.

Всего в чемпионате страны примут участие 18 одиночниц. Среди них – Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Майя Хромых, Дарья Усачева, Алена Косторная и другие.

Предолимпийский чемпионат России запланирован на 21-26 декабря в Санкт-Петербурге. Соревнования пройдут в спорткомплексе «Юбилейный».