Баскетбольный клуб «Зенит» примет итальянский «Милан» в матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Игра будет проходить на «Сибур Арене» в Санкт-Петербурге сегодня, 19 ноября, и начнется в 20:45 по московскому времени.

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Подопечные Хави Паскуаля проводят четырехматчевую беспроигрышную серию: в последних встречах петербуржцы одолели «Басконию», «Анадолу Эфес», «Олимпиакос» и «Альбу». На данный момент «Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 10 очков. Больше — только у лидирующего «Реала» (11).

«Милан» в прошлом туре потерпел поражение от УНИКСа, но до этого одержал три победы кряду — над «Фенербахче», «Барселоной» и «Црвеной Звездой».