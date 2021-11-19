Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказал свое мнение о Российской премьер-лиге (РПЛ) и развитии футбола в Северной столице. Журналист уверен, что в Лигу стоит включить еще одну петербургскую футбольную команду.

Комментатор отметил, что в администрации Смольного должны задуматься о помощи в развитии футбола в Петербурге, так как именно от чиновников в этом деле многое зависит: наличие спортивных площадок, футбольных стадионов, территорий для игр. Такое заявление журналист сделал в эфире «Эха Москвы в Петербурге».

«У нас одно-естественное поле сейчас на «Петровском». Сборная приехала — может тренироваться только на стадионе «Петровский». Да, на «Турбостроителе» тоже есть газон, но за ним надо следить. И в Рощино есть, его к чемпионату мира сделали», — отметил Орлов.

По словам журналиста, городу необходимо, чтобы все перечисленные выше базы сохранялись. Не довести стадионы и газоны до упадка можно только в том случае, если за ними всеми следить постоянно.

Площадки эти необходимы Петербургу, потому как, например, в Рощино играет футбольный клуб «Ленинградец». Спортсмены, по мнению Геннадия Орлова, довольно «хорошо существуют на своем уровне».

«Я вообще за то, чтобы обязательно из Санкт-Петербурга была еще одна команда в Премьер-лиге. Нас почти 6 миллионов, болельщиков хватит», — выразил свою точку зрения журналист.

Однако для того, чтобы в РПЛ появился еще один петербургский клуб, нужны две составляющие. Во-первых, необходимо создать футбольную команду на соответствующем уровне. Во-вторых, в развитии спорта должны участвовать и сами чиновники.

Смольный должен предоставлять преференции — льготы для отдельных предприятий и организаций для поддержки определенного вида деятельности (в данном случае футбола), считает Орлов, вспоминая, как создавался ФК «Динамо».