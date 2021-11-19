Софья Самодурова выступила с произвольной программой на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию в Перми. Представительница Санкт-Петербурга получила снижение баллов за счет недокрута тройного флипа.

Спортсменка выступала в последней, третьей разминке. Она исполнила тройной лутц в начале программы, затем показала каскады двойной аксель – тройной сальхов, двойной аксель – тройной тулуп, тройной флип – двойной тулуп. Финальным прыжком в программе стал тройной сальхов.

Судьи оценили выступление спортсменки в 124,89 балла. Самодурова заняла промежуточное первое место.

Фигуристка тренируется у Алексея Мишина и является чемпионкой Европы 2019 года.

Далее в произвольной программе выступят лидеры первого дня, Аделия Петросян и Софья Муравьева.