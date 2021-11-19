Российская фигуристка Аделия Петросян исполнила четверной риттбергер в произвольной программе на пятом этапе Кубка страны в Перми.

Спортсменка начала свое выступление с каскада из четверного риттбергера и двойного тулупа. Затем она хотела повторить риттбергер сольно, но упала. После этого фигуристка без ошибок исполнила тройной риттбергер, двойной аксель, каскад тройной флип — тройной тулуп, каскад тройной флип — тройной сальхов через ойлер и тройной лутц.

Судьи оценили выступление Аделии на 147,15 балла, что в сумме за два проката дало 213,26. Таким образом, фигуристка вышла на текущее первое место.

Закрывать произвольную программу девушек будет Софья Муравьева из группы Евгения Плющенко, лидирующая после первого дня соревнований. Вчера она исполнила тройной аксель.