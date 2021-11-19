Петербургский «Зенит» представил комплект игровой формы на домашний матч с «Нижним Новгородом» в 15-м туре Российской Премьер-лиги. Подопечные Сергея Семака выступят в лазурном цвете.

О выборе игровой одежды сообщил официальный Твиттер клуба. По информации источника, игроки выйдут на поле в светло-синих футболках со стандартными логотипами титульных спонсоров на передней части.

Напомним, встреча «Зенит» – «Нижний Новгород» состоится сегодня, 19 ноября, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Петербуржцы занимают первую строку в таблице РПЛ с 30 очками. Их соперники располагаются на 13-м месте с 14 баллами. Команда из «Нижнего Новгорода» близка к зоне вылета.