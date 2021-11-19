«Зенит» в домашнем матче 15-го тура чемпионата России примет «Нижний Новгород». Игра будет проходить сегодня, 19 ноября, на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 мск.

В прямом эфире встреча будет показана на телеканале «Матч Премьер». Также будет доступна платная трансляция онлайн-трансляция матча:



На данный момент сине-бело-голубые единолично возглавляют турнирную таблицу, имея в своем активе 30 очков после 14 туров. «Нижний Новгород», возглавляемый экс-футболистом «Зенита» Александром Кержаковым, идет на 13-й строчке с 14 баллами.

Сегодняшнюю встречу пропустят полузащитник «Зенита» Далер Кузяев и голкипер Станислав Крицюк, участие Магомеда Оздоева и Дугласа Сантоса пока под вопросом.