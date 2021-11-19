Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц отреагировал на вопрос о возможности стать главным тренером сборной России по футболу. По его словам, он сейчас сосредоточен только на одной команде.

Специалист отметил, что ему приятна такая высокая оценка тренерского штаба московского клуба.

«Но мы сосредоточены только на работе в «Динамо», – приводит слова Шварца Sport24.

Тренер добавил, что ему сложно оценить игру сборной. Однако он уверен в хорошем шансе команды пробиться в финальную часть чемпионата мира-2022 в Катаре.

Немецкий наставник возглавляет «Динамо» с 14 октября 2020 года. Его контракт рассчитан до лета 2022-го. После 14-го тура текущего сезона клуб занимает третье место в таблице Российской Премьер-лиги.