Российская фигуристка Аделия Петросян стала первой в истории женского катания спортсменкой, которой удалось исполнить четверной риттбергер на соревнованиях.

Сегодня, 19 ноября, 14-летняя ученица Этери Тутберидзе заняла второе место на пятом этапе Кубка России в Перми. В произвольной программе Петросян исполнила четверной риттбергер в каскаде с двойным тулупом. После этого спортсменка попыталась исполнить такой же прыжок сольно, но упала.

Стоит отметить, что на обоих прыжках судьи поставили недокрут в четверть оборота — это не снижает базовую стоимость элемента, но дает отрицательные оценки в GOE.

По сумме двух прокатов Петросян набрала 213,26 балла и пропустила вперед Софью Муравьеву, результат которой составил 216,64