Нападающий «Зенита» Сердар Азмун решил не продолжать карьеру в петербургском клубе. Футболист близок к переходу во французскую Лигу-1 и подписанию в «Лионе».

По информации итальянского журналиста Николо Скиры, форвард не будет продлевать соглашение, истекающее в июне 2022 года. В своем Твиттере он сообщает, что Азмун согласовал контракт с «Лионом». Известно, что он рассчитывается на четыре года.

Ранее представители французского клуба подтвердили намерение купить Азмуна.

В текущем сезоне 26-летний футболист забил семь голов в 12 матчах Российской Премьер-лиге (РПЛ). «Зенит» единолично лидирует в таблице с 30 очками.

«Лион» после 13-го тура находится на седьмом месте в Лиге-1. За это время команда смогла набрать 19 баллов.