Международная федерация лыжного спорта (FIS) опубликовала календарь с этапами Кубка мира на 2021/22 год. Финал сезона состоится в Тюмени в марте 2022 года.

Соревнования состоят из 14 этапов. Первым станет этап в финской Руке, лыжники побегут там уже 26 ноября. Также среди локаций – Лиллехаммер (Норвегия), Давос (Швейцария), Дрезден (Германия).

В рамках Тур де Ски гонки пройдут в Ленцерхайде (Швейцария), Оберстдорфе (Германия), Валь-ди-Фьемме (Италия). Многодневка состоится с 28 декабря по 4 января.

Также лыжники посетят трассы Словении, Швеции, Франции и Финляндии. С 4 по 20 февраля сильнейшие из них отправятся на Олимпиаду в Пекин.

Завершится сезон гонками в России. Тюмень примет финальный этап с 18 по 20 марта.