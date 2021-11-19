Российский биатлонист Александр Логинов выиграл спринт на сборе национальной команды в Обертиллиахе (Австрия). Карим Халили занял второе место.

Лидер сборной допустил один промах на рубеже стоя, но опередил ближайшего соперника почти на пять секунд. Халили при этом ни разу не ошибся. В тройке оказался представитель Австрии Симон Эдер, финишировавший без промахов, но с отставанием в 22 секунды. Также в старте участвовали белорусы, американцы и болгары.

Результатами гонки поделился российский биатлонист Матвей Елисеев. Он опубликовал их в Stories на своей странице в Instagram. Сам он бежал на локальном турнире.

Напомним, ранее стал известен состав мужской сборной на первые этапы Кубка мира. Они начинаются с 27 ноября в Швеции.