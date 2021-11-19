Российская фигуристка Ксения Синицына чисто исполнила короткую программу на этапе Гран-при во Франции.

Спортсменка начала свое выступление с двойного акселя, затем исполнила тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп. Судьи оценили прокат россиянки на 69,89 балла.

Синицына открывала короткую программу, поэтому сейчас она идет первой. Помимо неё, Россию будут представлять еще две спортсменки: действующая чемпионка Европы Алёна Косторная и действующая чемпионка мира Анна Щербакова. Они получили заключительные стартовые номера в последней разминке

Произвольная программа у женщин состоится завтра, 20 ноября, и начнется в 15:00 по московскому времени.